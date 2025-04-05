“Koşulsuz Ateşkes Şart”

ZELENSKY, FRANSA VE İNGİLTERE GENELKURMAY BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Kiev’de Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna ordusunun üst düzey komutanları da yer aldı. Toplantıda, Ukrayna’nın güvenlik garantileri ve olası barış gücü konuşlandırılması gibi konular ele alındı.

GÜVENLİK GARANTİLERİ İÇİN KOALİSYON ÇALIŞMASI

Zelensky, basın toplantısında görüşmelerle ilgili detay vermekten kaçındığını belirterek, “Çok fazla ayrıntı açıklayamam çünkü bu sadece başlangıç ancak bu çalışmanın derin bir başlangıcıdır.” dedi. Ukrayna’nın güvenlik garantileri sürecinde birden fazla ülkenin yer alacağını vurgulayan Zelensky, “Bu bir koalisyon olacak.” ifadesini kullandı. Ayrıca barış gücü askerlerinin sayısı ve yetki alanlarına dair görüş alışverişinde bulunduklarını ekledi.

RUSYA’NIN SALDIRILARINA TEPKİ VE ATEŞKES ÇAĞRISI

Zelensky, Rusya’nın Kriviy Rig’e düzenlediği füze saldırısını kınayarak, Moskova’nın savaşı uzatma niyetinde olduğunu söyledi. Rusya ile müzakerelere hazır olduklarını ancak önceliğin ateşkes olduğunu belirten Zelensky, “Sadece konuşmanın ne anlamı var? Her şeyden önce, koşulsuz ateşkes gerekli.” dedi. Ayrıca ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar hazırladığına dair bilgiler aldığını ve bu adımları beklediklerini ifade etti.

ABD İLE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ANLAŞMASI

Zelensky, ABD ile imzalanması planlanan nadir toprak elementleri anlaşmasının hazırlık sürecine değindi. Ukrayna’nın bu süreçte bir hukuk firması tarafından temsil edileceğini ve seçim işleminin yakında tamamlanacağını açıkladı. Anlaşmanın teknik detaylarının haftaya kendisine sunulacağını ve Ukrayna heyetinin ABD’ye gitmeye hazır olacağını söyledi.

KURSK BÖLGESİNDEKİ SON DURUM

Zelensky, Rusya’nın Kursk bölgesindeki hareketlerini değerlendirerek Ukrayna ordusunun kuşatma altında olmadığını vurguladı. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bölgede 64 bin Rus askerinin ilerleyişini engellediğini belirterek, savunma hatlarının güçlü olduğunu kaydetti.