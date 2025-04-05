“Çıplak Arama İddiaları Asılsız Çıktı.” “EGM, Konuyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu.” “Gözaltı Süreçleri Yönetmeliklere Uygun İşliyor.”

EGM’DEN ÇIPLAK ARAMA İDDİALARINA YANIT

Emniyet Genel Müdürlüğü, son günlerde sosyal medyada dolaşan “gözaltındaki kadınların çıplak arandığı ve cinsel tacize uğradığı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kurum, bu tür iddiaların asılsız olduğunu ve teşkilatın itibarını zedelemeye yönelik olduğunu belirtti.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARA TEPKİ

Yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında gözaltındaki kadınlara yönelik çıplak arama ve cinsel taciz iddialarının yer aldığı paylaşımlar yapıldığı ifade edildi. EGM, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve kurumu hedef alan bir karalama kampanyası niteliği taşıdığını vurguladı.

ARAMA İŞLEMLERİ MEVZUATA UYGUN YAPILIYOR

Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin aranma işlemlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiği belirtildi. “Gözaltına alınan şahısların aranması, yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği ile adli ve önleme arama yönetmeliğine göre yapılıyor. Teşkilatımız, tüm bu iş ve işlemleri, yukarıda belirtilen yönetmeliklerin çizdiği çerçevede büyük bir hassasiyetle ve titizlikle yerine getiriyor” ifadelerine yer verildi.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, bu tür asılsız iddiaları yayanlar hakkında yasal işlem başlattığını da duyurdu. Açıklamanın sonunda, “Bu iftiraları atanlar ve yayanlarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu” denildi. Kurum, benzer iddialara itibar edilmemesi ve doğru bilginin resmi kaynaklardan teyit edilmesi çağrısında bulundu.