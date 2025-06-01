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Küçük Uçak Evin Üzerine Düştü

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KAZA VE KURBANLARI

Mönchengladbach kenti yakınlarındaki Korschenbroich’te, bir müstakil evin üzerine düşen küçük bir uçağın kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Polisin verdiği bilgilere göre, 71 yaşındaki pilot Alkersleben’den Mönchengladbach’a giderken uçakta teknik sorunlar yaşadığını bildirdi ve kısa süre sonra bir konut binasına çarptı. Pilot olayda yaşamını yitirdi. Kazada ölen diğer kişinin kimliği ise henüz belirlenemiyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından ilgili makamlardan bir soruşturma başlatıldığı açıklandı. Olayla ilgili detayların araştırıldığı ve kazanın nedenine dair bilgi edinmeye yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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