Küçük Uçak, Yerleşime Düştü

UÇAK KAZASI SAN DIEGO’DA MEYDANA GELDİ

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego kentinde, Cessna 550 tipi küçük bir uçak sabahın erken saatlerinde yerleşim alanına düştü. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) olayı doğruladı ve uçağın yerel saatle 03.45 civarında havalimanına yakın bir bölgede düştüğünü bildirdi.

KAZA DETAYLARI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Kaza ile ilgili detaylar henüz netleşmezken, FAA uçakta bulunan kişi sayısının bilinmediğini açıkladı. Ayrıca, Cessna 550 modelinin 6 ila 8 yolcu kapasitesine sahip olduğu vurgulandı.

SIS VE ZARAR GÖREN MÜLKLER

San Diego İtfaiyesi, kazanın meydana geldiği sırada bölgede yoğun bir sis olduğunu belirtti. Uçağın yerleşim alanına düşmesi sonucunda yaklaşık 15 evin ve birkaç aracın alev aldığı, ayrıca çevrede bulunan bazı sokakların güvenlik amacıyla tahliye edildiği aktarıldı. Şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair yetkililerden herhangi bir net bilgi gelmedi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ekiplerin yangına müdahale çalışmaları ve bölgedeki arama-tarama faaliyetleri sürüyor.