Küçükçekmece’de 10 Kardeşler Operasyonu Gerçekleşti

kucukcekmece-de-10-kardesler-operasyonu-gerceklesti

KÜÇÜKÇEKMECE’DE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, “10 Kardeşler” isimli yeni nesil suç örgütüne liderlik eden Mekin B. ve grubuna yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın temel gerekçeleri arasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma”, “nitelikli kasten öldürme”, “ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve kullanma”, “silahla kasten nitelikli yaralama”, “mala zarar verme” ile “nitelikli yağma” suçları yer alıyor. Örgütün, her türlü silah ve uyuşturucu madde ticareti, silahlı saldırılar ve çökme yöntemleri ile gelir elde etmeyi hedeflediği belirlendi.

ÖRGÜT ÜYELERİ CEZAEVİNDEN ÇIKMAKTADIR

Yapılan araştırmalar sonucunda, örgüt yöneticilerinin yurtdışında firari oldukları ve geçmiş operasyonlara rağmen suç faaliyetlerini sürdürdükleri ortaya çıktı. Hem cezaevine girip çıkan hem de henüz deşifre edilmemiş küçük yaş grubundaki üyeler aracılığıyla örgütün faaliyetlerini devam ettirdiği tespit edildi. Bu doğrultuda, örgüt lideri ve üyelerinin yakalanması, ayrıca örgütün tüm faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla 7 ilde toplam 61 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

YAKALAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Bu operasyonda toplamda 42 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 32’si, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanma talepleriyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Sigarada Yeni Zam Fiyatları Açıklandı

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı, bir sigara grubunda fiyat artışını duyurdu. Artık en düşük fiyatlı sigara 100 TL olarak belirlendi.
Gündem

CHP’de Mutlak Butlan Davasında Yeni Gelişmeler

CHP'de mutlak butlan davasıyla ilgili, Ramazan Bayramı sonrası karar verileceği iddiaları gündemde. Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi veya yönetim değişikliği olacağı konuşuluyor.
Gündem

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Hukuki Süreç: FIFA Beklentisi

Galatasaray, altyapısında yer alan Çağrı Balta'nın Fenerbahçe ile anlaşmasını usulsüzlük olarak değerlendirerek durumu TFF'ye bildirdi. Kriz devam ediyor.
Gündem

Yıldız Tilbe Gazze’de 12 Bin Kişiye İftar Verecek

Sanatçı Yıldız Tilbe, Gazze'deki iki çadır kenti destekledikten sonra, Ramazan ayında 12 bin kişiye iftar sofrası kurma projesini hayata geçiriyor.
Gündem

Osimhen İçin Atletico Madrid’den 100 Milyon Euro Teklifi

Atletico Madrid'in, yıldız futbolcu Victor Osimhen için Galatasaray'a teklifte bulunduğu öne sürüldü. Transfer iddiaları futbol dünyasında büyük ilgi uyandırdı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.