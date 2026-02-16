Küçükçekmece’de 10 Kardeşler Operasyonu Gerçekleşti

KÜÇÜKÇEKMECE’DE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, “10 Kardeşler” isimli yeni nesil suç örgütüne liderlik eden Mekin B. ve grubuna yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın temel gerekçeleri arasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma”, “nitelikli kasten öldürme”, “ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve kullanma”, “silahla kasten nitelikli yaralama”, “mala zarar verme” ile “nitelikli yağma” suçları yer alıyor. Örgütün, her türlü silah ve uyuşturucu madde ticareti, silahlı saldırılar ve çökme yöntemleri ile gelir elde etmeyi hedeflediği belirlendi.

ÖRGÜT ÜYELERİ CEZAEVİNDEN ÇIKMAKTADIR

Yapılan araştırmalar sonucunda, örgüt yöneticilerinin yurtdışında firari oldukları ve geçmiş operasyonlara rağmen suç faaliyetlerini sürdürdükleri ortaya çıktı. Hem cezaevine girip çıkan hem de henüz deşifre edilmemiş küçük yaş grubundaki üyeler aracılığıyla örgütün faaliyetlerini devam ettirdiği tespit edildi. Bu doğrultuda, örgüt lideri ve üyelerinin yakalanması, ayrıca örgütün tüm faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla 7 ilde toplam 61 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

YAKALAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Bu operasyonda toplamda 42 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 32’si, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanma talepleriyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.