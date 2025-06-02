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Kuduz Riski Nedeniyle Köpekler Toplanıyor

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HATAY’HDA KUDUZ TEHLİKESİ

Hatay halkı, kuduz riski yüzünden kaygılı anlar yaşıyor. Samandağ ilçesinin Tekebaşı Mahallesi’nde, 23 Mayıs’ta bir köpekte kuduz hastalığı tespit edildi. Bu gelişme üzerine Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekebaşı’nın yanı sıra Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde karantina uygulaması başlattı.

KARANTİNA UYGULAMALARI SERTLEŞİYOR

Ekipler, karantina uygulamasını daha ileri bir aşamaya taşıdı. Hatay Valiliği, karantina kapsamında bulunan Tekebaşı, Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerindeki sahipsiz köpeklerin toplanmasını kararlaştırdı.

SAHİPSİZ KÖPEKLERİN TOPLANMASI

Aralarında bir veteriner hekimin de bulunduğu 4 kişilik ekip, “kuduz risk bölgesi” yazılı levhalar asarak, mahallelerdeki sahipsiz köpekleri toplamaya başladı. Ekip, toplanan köpekleri belediyenin barınağına götürerek, aşı ve kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştirecek.

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