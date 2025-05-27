Kuduz Tedirginliği, 4 Mahalle Karantinaya Alındı

SAMANDAĞ’DA KUDUZ HASTALIĞI TEDİRGİNLİK YARATIYOR

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kuduz hastalığı tedirginliğe yol açtı. Samandağ Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre, “İdarî ve fenni tedbirler alındı.” 23 Mayıs tarihinde Tekebaşı mahallesinde kuduz vakası görüldü ve bu sebeple Tekebaşı Mahallesi, Çöğürlü Mahallesi, Gözene Mahallesi ve Meydan Mahallesi karantinaya alındı. Bu süreçte, müdürlük tarafından çeşitli idari ve fenni önlemler hayata geçirildi.

KARANTİNA ALTINDAKİ HAYVANLARA AŞI YAPILACAK

Karantina bölgesindeki tüm sahipli kedi ve köpeklere kuduz aşısı yapılacak. Kayıtları olmayan veya yeni kedi köpek sahiplenenlerin, muhtarlık aracılığıyla müdürlüğe başvurmaları gerekiyor. Karantina yönetmeliği gereği, bu bölgeden hayvan çıkışı yasak olduğundan, aşılama taleplerinin belirtilmesi önem taşıyor.

Bu arada, ekipler mahallelerin giriş ve çıkışlarına “Kuduz risk bölgesi” yazılı tabelalar astı. Bu uygulama, halkı bilgilendirmek ve dikkatlerini artırmak amacıyla gerçekleştirildi.