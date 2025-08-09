Kula’da Yolcu Otobüsü Yandı!

OLAYIN GERÇEĞİ
Manisa’nın Kula ilçesinde, İ.P. yönetimindeki yolcu otobüsü, İzmir’den Konya yönüne sefer yaparken seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören otobüs şoförü, aracı güvenli bir şekilde yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti.
İLK MÜDAHALE VE YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ
Motor bölümünde çıkan yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını hızla kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.
TRAFİK AKIŞINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
Yangın sonucu İzmir – Uşak yönünde tek şeritten yapılan trafik akışı, otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından eski düzenine döndü. Bu durum, sürücülerin seferlerine devam etmesini sağladı.