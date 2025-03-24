Kültür Emperyalizmine Geçit Yok

BEŞTEPE’DE İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Beştepe Millet Sergi Salonu’nda Eğitim Ailesi ile bir iftar programı gerçekleştirildi. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli değerlendirmelerde bulundu. “Son 23 yılda birçok alanda yaptığımız sessiz devrimi eğitim sahasında da gerçekleştirdik.” açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara seslendi. Eğitimin değerli mensuplarına, saygıdeğer öğretmenlere ve sevgili öğrencilere hitaben; “Şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın’ı, Necmettin Yılmaz’ı ve tüm kahraman öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum.” dedi. Eğitim camiasının bu mübarek dönemde iftar sofralarını onurlandırdığını belirterek, katılımcılara teşekkür etti. Ayrıca yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı için tebriklerini sundu. “Bu mukaddes günlerin eğitim-öğretim camiamızla birlikte milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara, iyiliklere, güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM VE DEĞERLERİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere yönelik şükranlarını sunarak, “Hayatlarını Türkiye’nin geleceğini inşa edecek bilgili, şuurlu ve şahsiyetli nesiller yetiştirmeye adayan emekli öğretmenlerimize de şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyor.” dedi. Eğitim camiasının ilerlemesini sağlamak için geçmişten süzülmüş değerlerin önemine dikkat çekti. Eğitim sisteminin yenilikçi bir anlayışla ilerlediğini dile getirirken, “Her millet kendi özüyle, kendi cevheriyle yol alır.” vurgusunda bulundu. Son iki asırdır kültür emperyalizmine karşı durmanın temel sorumluluk olduğunu belirtti.

TÜRKİYE YÜZYILINA YENİ AKILLAR

Cumhurbaşkanı, eğitimde yapılacak reformlarla Türkiye’nin geleceğine dair umutların büyüyeceğini ifade etti. “Türkiye yüzyılı marif modelimizde işte bu meziyetlerle donanmış, bu değerlerle yoğrulmuş, bu ülkeyi çok daha ileri noktalara taşıma iradesine sahip gençlerin yetişmesini hedefliyoruz.” dedi. Eğitim alt yapısını ve teknik imkanlarını Avrupa standartlarına ulaştırdıklarını, sınıf mevcudunu düşürdüklerini ve yüz binlerce derslik inşa ettiklerini açıkladı. Bu adımların eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için atıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı, eğitimdeki dönüşümde öğretmenlerin önemli bir rolü olduğunu vurguladı. “Geriden gelen değil, evlatlarımızı yarının dünyasına hazırlayacak bir vizyonla hareket ediyoruz.” dedi. Eğitim alanındaki çalışmaların geniş bir perspektiften değerlendirileceğini ve Türkiye Yüzyılı’nda öğretmenlerin katkılarına teşekkür etti. Geçmişte olduğu gibi oluşturdukları eğitim kurumları ile gençlerin önünü açmanın önemine dikkat çekti.

EĞİTİMDEKİ HASSASİYET

Cumhurbaşkanı, gençlerin eleştirilmesinin karşısında durarak, “Ben yeni nesillerden gençlerimizden çok ama çok ümit varım.” ifadesini kullandı. Öğrencilerin başarıları ve dünyayı takip etme gayretleriyle ilgili içten duygularını paylaştı. Teknofest neslinin başarılarından dolayı gurur duyduğunu belirtti. “Biz de ne yapıyorsak bu gençliğin önünü açmak için yapıyoruz.” dedi. Gençlerin hayallerinin peşinden gitmesi adına yapılacak çalışmaların önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı, gençlerin, karamsar yaklaşımlara maruz kalmaması gerektiğini belirterek, “Gözünü hırs rant ve para bürümüş olanların oyunlarının farkındayız.” dedi. Gençliğin geleceği adına tehlikelerden korunması gerektiğini vurgulayarak, kesinlikle kirli tezgahlara düşmeyeceklerine dair güvence verdi. “Rabbim yar ve yardımcımız olsun.” diyerek sözlerini sonlandırdı.