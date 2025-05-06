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Kumköy Caddesi’nde ATV Takla Attı

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KAZA MEKANİZMASI VE ARAÇ KONTROLÜ

Kaza, Kumköy Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yaman Akıncı’nın yönetimindeki 48 BH 398 plakalı ATV, kontrolünü kaybederek takla attı ve yolun kenarına devrildi. Olayı görenlerin ihbarıyla birlikte jandarma ve sağlık ekipleri hızla kaza yerine yönlendirildi.

Ekiplerin yaptığı kontroller sonucunda, Yaman Akıncı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. ATV’de yolcu olarak bulunan Lütfullah Gökdere ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Gökdere, burada aldığı tedaviye rağmen doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.

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