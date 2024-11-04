“Kuraklık Aydın’da Tarımı Tehdit Ediyor”

KURAKLIK TARIMI VURUYOR

Aydın’da uzun süredir devam eden kuraklık, tarım arazilerinde çöl atmosferi oluşturuyor. Eylül ayı sonu itibarıyla zeytin hasadının başladığı ilde, kuraklık nedeniyle ağaçlar meyvelerini besleyemediği için hasat zorlaşırken, birçok zeytin ve incir ağacının kuruma riski bulunuyor. İl genelinde pek çok yerleşim yerinde yağmur duası yapılırken, tarım sektörünün en büyük sorunu girdi maliyetleri olmaktan çıkıp kuraklık haline geldi. Uzun yıllar ortalamasına göre Aydın’da eylüller metrekareye 16.4 kilogram, ekimlerde ise 45.2 kilogram yağış alırken, son yaklaşık 100 gündür damla yağmur bile düşmedi. Kasım aylarında uzun yıllar ortalaması 86.5 kilogram olan yağış miktarının, meteoroloji verilerine göre henüz görülmediği ifade ediliyor. Geçen yıl yüksek kesimlerde bile kar yağışının yaşanmadığı Aydın’da, don olayları da meydana gelmemiş ve bu durum ağaçların susuzluktan kurumasına yol açmış.

Aydın’da yaşayan 70 yaş üstü birçok kişi, son yarım yüzyılda böylesi bir kuraklıkla karşılaşmadıklarını ifade ediyor. Zeytin üreticileri ise ağaçta meyve bulunduğu halde ürünlerin neredeyse çekirdekten ibaret kaldığını aktarıyor. “Geçtiğimiz yıllarda Eylül sonunda zeytin hasadına başlanırdı. Bu yıl Kasım ayına girdik. Ağaçlardaki zeytinler hiç gelişmedi. Normalde 5-6 kilo zeytinden 1 kilogram yağ elde edilirdi. Bu yıl ise kuraklıktan dolayı sulanan arazilerde bile yağ oranı 12-13 kilogramda bir kilogram veriyor. Durum çok sıkıntılı. Ürün almayı bir kenara bıraktık. Asırlık zeytin ağaçları kurumaya yüz tuttu. Yarım asırdır kasım ayında böyle bir kuraklık yaşanmamıştı” diyerek dertlerini paylaşıyorlar.

MENDERES NEHRİ’NDE SORUNLAR ARTIK TARTIŞILIYOR

Geçmiş yıllarda Kasım ayına gelindiğinde Büyük Menderes Nehri’nin taşması sonucu Aydın Ovası’nda meydana gelen su taşkınları, üretim için büyük sorun yaşatıyordu. Ancak bu yıl, yağışsız geçen süreçte üreticiler, “Yıllar o kadar kuraklaştı ki, geçen yıllarda Menderes Nehri’nin taşkınlarından korunmanın yollarını ararken, şimdi kış ortasında susuzluğun çözümünü arıyoruz” diyerek mevcut durumu özetliyorlar.