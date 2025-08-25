Kuraklık Türkiye’nin Üç Şehrini Vurdu!

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALARMI

İklim değişikliği ve kuraklık etkisi Türkiye’nin çeşitli kesimlerinde alarm sinyalleri vermeye devam ediyor. Van Gölü Havzası’nda su seviyesi azalırken, Akgöl ve Tuz Gölü tamamen kurumuş durumda.

KRİTİK DURUMDA ÜÇ ŞEHİR

Türkiye’nin önde gelen tarımsal üretim merkezlerinden Adana’da kuraklık ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle Yedigöze, Kozan ve Nergizlik barajlarındaki su seviyeleri önemli ölçüde düşmüş durumda. Nergizlik barajının doluluk oranı, geçen yıl yüzde 22 iken bu yıl yüzde 16’ya geriledi.

AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNDE AZALMA

Edirne’de kuraklığa karşı ayçiçeği dayanıklılığını tespit etmek amacıyla üç farklı yöntemle ekilen ürünlerin hasadı yapıldı. Kırklareli’nde de ayçiçeği verimi, kuraklık yüzünden geçen yıla oranla yarı yarıya düşmüş durumda. İstanbul’da günlük su tüketimi 3,5 milyon metreküp seviyelerinde gerçekleşirken, son bir ayda baraj doluluk oranları yüzde 13 azalarak yüzde 44’e geriledi.