Kuran’a Hakaret Eden Şahıs Yakalandı

SOSYAL MEDYADA YER ALAN GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Sosyal medya platformlarında yayımlanan görüntülerde, Kuran-ı Kerim’e hakaret eden ve kendi kızına cinsel tacizde bulunmayı kabul eden kişi ile ilgili işlemler başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şahsın yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, toplumun güvenliğine tehdit oluşturan bireylerin adalet önüne çıkarılmasına devam edeceklerini vurguladı.

GÖRÜNTÜLERDE İFADE EDİLEN SUÇLAR

Sosyal medyada, kutsal kitaba hakaret içeren davranışlarda bulunan ve 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parkında bulunan diğer çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın videosu yayımlandı. Bakan Yerlikaya, bu suçları işleyen kişinin üzerindeki suçlamaları ciddiyetle ele aldıklarını belirtti.

Şüphelinin kimliğini belirlemek amacıyla Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda şahsın Y.T.N. olduğu tespit edildi ve yakalama işlemi Ankara’da gerçekleşti. Yerlikaya, huzur ve güvenliği tehdit edenlerden hesap sorulacağını yineledi.