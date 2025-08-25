Kuran-ı Kerim’e Hakaret Eden Şahıs Yakalandı

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Sosyal medya platformlarında yayımlanan görüntülerde, Kuran-ı Kerim’e hakaret eden ve öz kızına cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahısla ilgili gerekli adımlar atıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu şahsın yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, toplumun güvenliğini tehdit eden bireyleri adalete ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

KUTSAL KİTABA AĞIR HAKARETLER

Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır.” Bu durum üzerine, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından derhal bir inceleme başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, şahsın kimliği tespit edilerek Y.T.N. olarak belirlenmiş ve bu kişi, Ankara’da yakalanmıştır. İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz.” diyerek, konuyla ilgili toplumda güvenliğin sağlanmasına yönelik duyarlılığını vurguladı.