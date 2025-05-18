Kurban Bayramı 9 Gün Olacak Mı?

MANİSA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ VE YENİ DESTİNASYONLAR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa Kültür Yolu Festivali çerçevesinde tekrar kapılarını açan Manisa Müzesi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Ersoy, iklim değişikliği etkisiyle kayak turizmi için yeni destinasyonların öneminin arttığını ifade etti. Hakkari’nin uzun süreli kar sezonunun önemli bir avantaj sağladığını vurgulayan Ersoy, bu bölgeyi kayak turizmine kazandırma amacıyla bir süredir çalışmalar yapıldığını söyledi.

SAĞLIK TURİZMİNE YABANCI İLGİSİ

Bakan Ersoy, Türkiye’nin geçen yıl sağlık turizminden 3 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini hatırlatarak, “Türkiye’nin çok iyi bir sağlık altyapısı var. Pandemi sürecinde bunu gördük. Önemli olan, yetişmiş sağlık kadromuz var.” dedi. Sağlık turizmi gelirinin sürdürülebilir olabilmesi için standartlaşma ve denetimin önemini vurgulayan Ersoy, Türk vatandaşlarının sağlıkla ilgili işlemlerini takip ettiği e-Nabız sisteminin yabancı turistlere de açılması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

DNA KODLU GÜVENLİK UYGULAMASI

Bazı müzelerdeki eserlerin çalınması veya değiştirilmesi konusuna da değinen Bakan Ersoy, “Çalışmaya beş yıldır devam ediyoruz. DNA kodlu özel mühürlerimiz var. Bütün müzelerimizdeki eserlere o mührü, DNA kodunu yerleştiriyoruz. Sergilediklerimiz bitti, depolara geçtik. Bu da eserlerin kopyalanmasının önüne geçiyor.” diye ekledi. Müze müdürleri değişirken devir-teslim sürecinde sahteciliğin mümkün olmadığını belirten Ersoy, “Orijinaliyle sahtenin değiştirilme şansı yok. Hemen alarm veriyor. O teknolojiyi biz getirdik. Dünyada da öncü kuruluşlardan biriyiz.” şeklinde konuştu.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ HAKKINDAKİ BEKLENTİLER

Milyonlarca kişinin merakla sorduğu “Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?” sorusuna yanıt veren Bakan Ersoy, “Biz her zaman isteriz ama sadece bize bağlı değil, tek karar verici biz değiliz.” ifadelerini kullandı.