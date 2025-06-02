Kurban Bayramı İçin Kritik Uyarı!

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI VE HİJYEN UYARISI

Kurban Bayramı yaklaşırken, kasaplar yoğun bir mesaiye hazırlanıyor. Ancak, uzmanlardan gelen önemli bir uyarı var: Hijyensiz kıyma çekimi halk sağlığını tehdit ediyor. Seyyar veya yetkisiz kişiler tarafından yapılan işlemler ciddi sağlık riskleri taşıyor ve bu durum, 21 bin 6 TL’den 42 bin 76 TL’ye kadar para cezasıyla sonuçlanabiliyor.

KİYMA ÇEKİMİNDEKİ TEHLİKELER

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, kıyma çekiminde kullanılan makinelerin çoğunun aylarca depo ve bodrumlarda bekletildiğini, bakım ve dezenfeksiyondan yoksun olduğunu dile getiriyor. Manavoğlu, “Etler açıkta, mikroorganizmalara maruz kalarak işleniyor. Bu makineler hastalığa davetiye çıkarıyor” ifadesini kullanıyor. Ayrıca, vatandaşlara şu uyarıyı yapıyor: “Kurban eti, hijyenik koşullarda lisanslı kasap dükkanlarında işlenmeli. Sokak arasında kıyma çektirenler, hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını tehlikeye atıyor. E.coli, salmonella gibi bakteriler ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.”

Yetkisiz kıyma çekimi yapanlara 21 bin 6 TL, hijyenik olmayan ortamlarda işlem yapanlara ise 42 bin 76 TL para cezası uygulanıyor. Belediyeler ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, bayram öncesi denetimlerini artırıyor. Ayrıca, vatandaşlardan şüpheli durumları Alo 174 Gıda Hattı veya belediyelere bildirmeleri isteniyor.