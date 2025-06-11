Kurban Bayramı’nda 3 Milyondan Fazla Kurbanlık

KURBAN BAYRAMI’NA İLİŞKİN SATIŞ TAHMİNLERİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı nedeniyle 2,5 milyonu küçükbaş olmak üzere 3 milyondan fazla kurbanlık satışı olabileceğini bildirdi. Çelik, bayram döneminde yetiştiricilerin ellerindeki kurbanlıkların önemli bir kısmının satıldığını vurguladı. Geçen yıl 2,2 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan kurban edilirken, bu yıl bu rakamın 2,5 milyon civarında olması öngörülüyor. Kurban Bayramı’nda toplam kurbanlık hayvan satışlarının 3 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.

Çelik, Türkiye Diyanet Vakfı’nın yurt içi ve yurt dışında 890 bin, Türk Kızılay’ın ise 170 bin civarında vekaletle kurban kesimi gerçekleştirdiğini belirtilerek, diğer kuruluşlar ve zincir marketlerle birlikte toplam rakamın 1 milyonu aştığını ifade etti. Bu durum, bayram sürecindeki kurbanlık satışlarının artışını gösteriyor.

Satılamayan kurbanlıklar ve karantina uygulamaları nedeniyle pazara hayvanlarını götüremeyen yetiştiricilere destek sağlandığını anımsatan Çelik, ESK’nın bu hayvanları satın almasının yetiştiriciler için önemli bir avantaj sağladığını söyledi. ESK tarafından kalan hayvanlar için tavan fiyatların belirlendiğini, fiyatların hayvanın yaşına, cinsine, randımanına ve karkas ağırlığına göre değişebileceğini de ekledi.

HAYVANLARIN KARANTİNA SÜRECİ

Yetiştiricilere, karantina nedeniyle hayvanlarını pazara götürememeleri durumunda kolaylık sağlandığını belirten Çelik, “Bakanlığımızın bu yıl ilk defa uygulamaya koyduğu uygulamayla bu hayvanların karantina süreci bitince ESK tarafından satın alınacak olması, yetiştiricilerimiz için son derece önemli” şeklinde konuştu. Çelik, Bakan İbrahim Yumaklı’ya ve ESK’ye teşekkürlerini iletti.

HAYVAN DERİSİ KAYIPLARI

Çelik, bayramda yaşanan hayvan derisi kaybının ekonomik açıdan üzüntü verici olduğunu ifade ederek, “Değerlendiremediğimiz çok önemli bir deri potansiyelimiz var” dedi. Uzun yıllar önce kurban bayramlarında görülen deri kapma yarışının artık yerini yüksek maliyetler nedeniyle derilerin toplanmamasına bıraktığını aktaran Çelik, bu durumun milli servet kaybına yol açtığını söyledi. “Deri kayıplarını önleyerek ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamak için topyekun seferber olmalıyız” diyerek, bu konunun üzerinde durulması gerektiğinin altını çizdi.