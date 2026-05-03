Kurban Bayramı Tatili Üzerine Ersoy Açıklamada Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağına dair sorunun cevabını verdi. Ersoy, “9 günlük tatil turizm açısından olumlu olur ancak bu karar kabinede değerlendirilecek” açıklamasını yaptı.

KRİZ VE TURİZM DEĞERLENDİRMESİ

Küresel olayları dikkatle izlediklerini ifade eden Ersoy, Türkiye’nin kriz yönetimi tecrübesi sayesinde sürecin kontrol altında ilerlediğini belirtti. İlk çeyreğin büyüme ile tamamlandığını söyleyen Ersoy, ikinci çeyreğin daha zorlayıcı geçebileceğini dile getirdi.

“SON DAKİKA REZERVASYON” DÖNEMİ

Enerji fiyatlarındaki artış ve dünya genelindeki belirsizliklerin turizme olumsuz etki yaptığını aktaran Ersoy, bu yaz dönemi için son dakika rezervasyonlarının ağırlık kazanacağını ifade etti. Bu sebeple tanıtım faaliyetlerinin sezon boyunca artırıldığına vurgu yaptı.

İSTANBUL VE DUBAİ KARŞILAŞTIRMASI

İstanbul’un Dubai ile karşılaştırılmasına değinen Ersoy, iki destinasyonun sezonlarının farklı olduğunu belirterek, rekabetten çok birbirini destekleyen bir yapı olduğunun altını çizdi.

F1 AÇIKLAMASI

Formula 1 organizasyonu hakkında da konuşan Ersoy, sürecin uzun bir hazırlık dönemi gerektirdiğini belirterek, “Henüz işin başındayız” dedi.