Küresel Enerji Piyasaları Tırmanan Gerilimden Etkileniyor

ABD-İsrail ve İran Arasındaki Gerilim Enerji Piyasalarını Alarmda Tutarak Etkiliyor

Tırmanan ABD-İsrail ve İran arasındaki gerginlik, küresel enerji pazarlarını endişeye sevk etti. Çatışmaların uzaması durumunda petrol fiyatlarında kayda değer bir artış olabileceği görüşleri ortaya atılırken, piyasa odak noktası arz dengesi ile Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere çevrildi. Tarafların İran’a yönelik saldırıları sonrası enerji arzındaki risklerin arttığı belirtiliyor; kesintilerin Nisan ayından sonra da sürmesi durumunda petrol fiyatlarının daha önce görülmemiş yüksekliklere ulaşabileceği değerlendiriliyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELEBİLİR

Suudi Arabistanlı petrol yetkililerine referansla yapılan haberlere göre, arz daralması devam ederse petrol fiyatlarının varil başına 180 doları aşabileceği öne sürülüyor. Bu olasılık, piyasada en kötü senaryolar arasına girmiş durumda. İlgili değerlendirmeler, İran ve Orta Doğu’daki enerji altyapılarına yönelik saldırıların ardından gündeme geldi. Bölgedeki artan tansiyon, çatışmanın daha geniş bir alana yayılma endişelerini de beraberinde getiriyor.

GÜNEY PARS’TA GİDEREK ARTAN GERİLİM

İsrail’in Güney Pars’a yönelik müdahaleleri, İran’ın sert bir yanıt vermesine sebep oldu. Bu durum, enerji arz güvenliği ile ilgili risklerin daha da derinleşmesine yol açtı.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ GELİŞMELER PETROL PİYASALARINI ETKİLEDİ

İran’ın tepkisel hamlelerinde petrol tesislerinin hedef alındığı gözlemlenirken, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı’nı büyük ölçüde kapalı tutması, küresel arz üzerinde önemli bir etki yarattı. Bu durum, petrol ve doğalgaz fiyatlarının hızlı bir yükseliş göstermesine neden oldu.

ARTAN FİYAT BASKISI KÜRESEL TALEBİ ETKİLEYEBİLİR

Artan petrol fiyatları, üretici ülkelerin gelirlerini artırırken, tüketiciler üzerinde büyük bir maliyet baskısına yol açıyor. Uzmanlar, fiyatların bu şekilde yükselmeye devam etmesi durumunda küresel talebin azalma riskinin bulunduğunu ve maliyetlerin sürdürülemez bir seviyeye yükselebileceği uyarısında bulunuyor.