Küresel Piyasalarda Şok Kriz Etkisi

ORTADOĞU’DA PATLAK VEREN KRİZİN PİYASALARA ETKİSİ

Ortadoğu’da ortaya çıkan yeni kriz, global piyasalarda büyük bir şok dalgası yarattı. İsrail’in İran’a yönelik yaptığı saldırıya İran’ın yüzlerce balistik füze ile karşılık vermesi, küresel ekonomide yeni bir kırılma dönemini başlatmış durumda. Bu gelişmeler sonucunda altın, güvenli liman olarak rekor seviyelere ulaşmış durumda.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ VE YENİ REKOR

Saldırı haberlerinin ardından yatırımcılar, panik içinde güvenli liman olarak görülen varlıklara yöneldi. Altının ons fiyatı, 3.433 dolarla, rekor seviyeye yakın bir seyir izliyor. Küresel petrol pazarı da önemli bir yükseliş kaydetti. ABD ham petrolü %7,26 artarak varil fiyatını 72,98 dolara çıkardı. Brent petrol de %7 artışla 74,23 dolardan kapandı. Gün içinde petrol fiyatlarındaki artış %14’e kadar çıkmış durumda. Bu, Ukrayna savaşının ilk haftasından beri görülen en büyük artış.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ SIKIŞMA VE ENFLASYON

Deutsche Bank, bu durumu yorumlarken, “Şimdi tüm gözler gerginliğin ne kadar tırmanacağına çevrildi.” açıklamasını yaptı. Capital Economics ise, “Bu durum küresel ekonomiyi petrol fiyatları üzerinden vurabilir.” şeklinde değerlendirme yaptı. Uzmanlara göre, enerji fiyatlarındaki bu yükseliş, enflasyonu yeniden alevlendirebilir. Bu durum, özellikle ABD Merkez Bankası (FED) ve diğer büyük merkez bankaları için faiz kararlarında yeni bir baskı dönemi oluşturabilir.

ABD BORSALARINDA PANİK SATIŞI

ABD borsaları açıkken gerçekleşen saldırılar, Wall Street’te sert satış dalgalarını getirdi. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq, gün içinde ortalama %1,5’in üzerinde değer kaybetti. Özellikle teknoloji ve finans hisseleri ciddi düşüşler yaşarken, savunma ve enerji hisseleri yukarı yönlü hareket etti. Nasdaq, saldırıların ardından 21.000 188 seviyesine kadar gerilerken, S&P 500 de önemli kayıplar vererek 5.960 seviyesine indi. Altın ons fiyatı ise 3.447 dolar olarak rekor seviyeye yaklaşmış durumda.