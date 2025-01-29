Küresel Piyasaların Gözü Fed Kararında

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER FED’DE

Küresel piyasalarda dikkatler bu akşam ABD Merkez Bankası’nın (Fed) alacağı para politikası kararlarına çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın ticari ve ekonomik politikaları, fiyatlama süreçlerini zorlaştırmaya devam ederken, yatırımcılar Fed’in kararlarını bekliyor. Dünya genelinde etkisini sürdüren enflasyon – resesyon ikilemi gözler önünde, ABD’nin ticaretle ilgili atacağı adımların enflasyonla mücadeleye olumsuz etki yaratabileceği endişeleri sürüyor. Bu belirsizlik ortamında, Fed’in bugünkü toplantısında politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bazı analizler, bankanın 3 faiz indirimine gidebileceğini öngörüyor. Politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın yönlendirmeleri, gelecekteki para politikası için önemli ipuçları sağlayabilir.

ABD VERİLERİ KARMAŞIK BİR GÖRÜNÜM SERGİLİYOR

Dün açıklanan verilere göre, ABD’de dayanıklı mal siparişleri geçen yılın aralık ayında yüzde 2,2 oranında düştü. S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl kasım ayında yıllık bazda yüzde 3,8 artış göstererek konut fiyatlarının yükselişine işaret etti. New York Fed Tüketici Güven Endeksi ise ocakta aylık 5,4 puan düşerek 104,1 seviyesine geriledi ve piyasa beklentilerinin altında kaldı. Yeni Hazine Bakanı Scott Bessent’in ayda yüzde 2,5 oranında evrensel tarife planını desteklediği ve gümrük vergisi oranlarının yüzde 20’ye kadar yükselebileceği yönündeki haberler de yakından izleniyor. Bu arada, pay piyasalarında teknoloji ve yarı iletken sektörleri toparlanmaya devam ediyor. Örneğin, piyasada yaklaşık yüzde 17 değer kaybeden Nvidia’nın hisseleri dün yüzde 9 artış gösterdi. Diğer bir çip üreticisi Broadcom’un hisseleri de yüzde 2,6 değer kazandı.

BUGÜN AÇIKLANACAK BİLANÇOLAR PİYASALARI ETKİLEYEBİLİR

Analistler, Meta, Microsoft, Tesla ve IBM gibi teknoloji devlerinin finansal sonuçlarının piyasalardaki hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini ifade ediyor. Fed’in faiz kararının öncesinde, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,52 seviyesine gerilerken, dolar endeksi 107,8 seviyesinden sabah açılış yaptı. Tahvil fiyatlamaları, enflasyon kaygılarının devam ettiğine işaret ediyor. Altın fiyatları ise dün yüzde 0,8 artışla 2,764 dolardan kapanırken, şu an için 2,762 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise Trump’ın petrol üretimini destekleyen mesajları etkisiyle yüzde 0,4 düşüşle 76,3 dolardan güne başladı. New York Borsası’nda S&P 500 endeksi yüzde 0,92, Nasdaq yüzde 2,03 ve Dow Jones yüzde 0,31 artış kaydetti. Endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

AVRUPA MERKEZ BANKASI’NA DİKKAT

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlendi, yatırımcıların dikkatleri yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) para politikası kararlarına yoğunlaştı. Trump’ın politikalarının yarattığı belirsizlikler, yeni ABD yönetiminin politikalarının Euro Bölgesi’nde büyümeyi olumsuz etkileyebileceği endişelerini artırıyor. Analistler, AMB’nin yarın yapacağı toplantıda politika faizlerinde 25 baz puanlık bir indirim yapmasının kesinleşeceğini belirtiyor. Bölgedeki artan resesyon endişelerini azaltmak için kademeli bir parasal gevşemenin devam etmesi öngörülüyor. DAX 40 endeksi yüzde 0,70, FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 değer kazanırken, Fransa’da CAC 40 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksleri yüzde 0,12 değer kaybetti. Avrupa’daki endeks vadeli kontratlar ise yeni güne karışık bir seyirle başladı.

ASYA PAZARINDA POZİTİF SEYİR

Asya tarafında Japonya’da olumlu bir seyir gözlemlenirken, Çin, Güney Kore ve Hong Kong’da tatil nedeniyle işlemler gerçekleşmiyor. Japonya’da işlem gören yarı iletken hisselerinde toparlanma yaşanıyor. Renesas Electronics hisseleri yüzde 5,3, Advantest hisseleri ise yüzde 2,9 değer kazanarak dikkat çekiyor. Ancak Japonya’da bugün açıklanan verilere göre ocak ayı tüketici güven endeksi beklentilerin altında 35,2 seviyesinde gerçekleşti. Sonuç olarak, kapanışa doğru Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla işlem görüyor.

YURT İÇİ VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Yurt içinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,24 değer kazanarak 10,121.77 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yatay bir seyirle 35,7351 seviyesinden kapandı, bugün ise bankalararası piyasada açılışta yüzde 0,1 artışla 35,7510 seviyesinden işlem görüyor. Yurt içindeki veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ise ABD’de Fed’in faiz kararı, mortgage başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini kaydediyor. BIST 100 endeksinde teknik destek ve direnç seviyeleri ise 10,000 ve 9,900 ile 10,160 ve 10,280 puan seviyeleri olarak belirlendi. Bugün takip edilecek veriler arasında şunlar yer alıyor: 10:00 Almanya, ocak ayı GfK tüketici güven endeksi; 15:00 ABD, haftalık mortgage başvuruları; 16:30 ABD, aralık ayı toptan eşya stokları; 22:00 ABD, ocak ayı Fed’in faiz kararı; 22:30 ABD, Fed Başkanı Powell’ın konuşması.