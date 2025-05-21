Küresel Şehirler Endeksi’nde Türkiye’den 5 şehir

KÜRESEL ŞEHİRLER ENDİKSI AÇIKLANDI

Oxford Economics tarafından hazırlanan Küresel Şehirler Endeksi, dünya genelindeki şehirleri 5 ana kategori üzerinden değerlendiriyor. Yıllık olarak yayımlanan bu endeks, 163 ülkedeki en büyük bin şehri 27 gösterge ile analiz ediyor. Kategoriler arasında ekonomi, beşeri sermaye, yaşam kalitesi, çevre ve yönetişim bulunuyor. Ekonomi ve nitelikli iş gücü alanında öne çıkan New York, Londra ve Paris, uluslararası finans ve eğitimdeki liderliklerini sürdürüyor.

Yaşam standartları açısından, Amerika’nın batı kıyısındaki San Jose ve Seattle, Paris’i geride bırakmayı başardı. Bu yıl endeksteki ilk 8 şehir değişmedi fakat Sydney’in yaşam kalitesindeki iyileşme ve Boston’un ekonomik büyümesi nedeniyle ilk 10’a girmeyi başardı. New York, 2,5 trilyon dolarlık ekonomisi ve 20,7 milyonluk nüfusuyla listenin zirvesinde yer alıyor. New York’un genel puanı 100 üzerinden değerlendirildi. Londra ise bir trilyon dolarlık ekonomisi ile New York’u takip ediyor. Böylece, New York ve Londra üst üste ikinci kez listenin başındaki yerlerini korudu.

Paris, San Jose ve Seattle yaşam kalitesi açısından New York ve Londra’yı geride bırakıyor. Paris, dünya çapındaki ünlü kültürel varlıkları ve yüksek yaşam beklentisi ile dikkat çekiyor. San Jose ve Seattle ise dünyanın en yüksek gelir seviyesine sahip şehirleri arasında yer alıyor. Türkiye’den ise İstanbul, 106. sırada, Ankara 277. sırada, Antalya 374. İzmit 383, Bursa ise 405. sırada bulunuyor. İstanbul, beşeri sermaye alanında bin şehir arasında 15. sıraya yerleşti. Listenin ilk 5 sırasını ise Avustralya’nın Melbourne ve Sydney şehirleri, ABD’nin Boston’u, Japonya’nın Tokyo’su ve yine ABD’nin San Francisco şehri alıyor. Tokyo, 1,3 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğü ile ilk 10 şehir arasında New York’a en yakın şehir konumunda bulunuyor.