Küresel SİKİ Filosu’na İHA saldırısı!

İHA SALDIRISIYLA HEDEF ALINDI

Gazze’ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu’na ait bir gemi, İsrail’in ablukasını aşma çabası sırasında insansız hava aracıyla hedef alındı. Bu saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, daha sonra çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Küresel Sumud Filosu, bu konu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu. 31 Ağustos’ta İspanya’dan hareket eden filodaki bir gemiye düzenlenen saldırıda kimsenin zarar görmediği belirtildi. Açıklamalarda, alevlerin hızlı bir şekilde kontrol altına alındığı ifade edildi. Aktivist Leyla Hegazy, saldırı esnasında “Gece nöbetim yeni bitmişti, bu yüzden yatmaya gittim çünkü saat ikide tekrar kalkmam gerekiyordu. Diğer nöbet yeni başlamıştı ve birinin ‘dron’ diye bağırdığını duyduk ve içeri koştuk, yeleğimi giydim.” şeklinde konuştu.

FİLO YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMALAR

Küresel Sumud Filosu yönetimi, yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Filoya katılan en büyük gemiye Siyonist bir İHA saldırısı düzenlendiğini” duyurdu. Filo yöneticilerinden Nebil Şenufi, yayımlanan bir video aracılığıyla, “Gemide kimse zarar görmedi, yalnızca geminin ön kısmında küçük çaplı hasar meydana geldi. Bu beklenen bir durumdu ancak bunu Sidi Busaid’de değil, açık denizde öngörüyorduk.” açıklamasında bulundu. Filo’nun Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar, sosyal medya üzerinden yaptığı bir yayında, İspanya’dan gelen teknelerden birine dron saldırısı yapıldığını aktardı. Yayında, “Tunus’un Sidi Busaid Limanı’nda Küresel Sumud Filosu’na ait İspanyol gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi, geminin bir kısmı alev aldı.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Tunus İçişleri Bakanlığı, gemilerden birine insansız hava aracının düştüğüne dair çıkan iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

TUNUS’TAN HAREKET PLANI

Küresel Sumud Filosu, Tunus’tan hareket etmeyi planlıyor. Tunus’a katılmak üzere, aralarında birçok Türk’ün de bulunduğu farklı ülkelerden ve yaklaşık 150 Tunuslu aktivist, 1 Eylül’den bu yana teknelere binmek için hazırlanıyor. Küresel Sumud Filosu, Tunus Deklarasyonu’ndan bugün yapılan açıklamada, filonun Tunus’tan yola çıkacağı duyuruldu. Arapça “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamlarına gelen Sumud, 1967’deki Altı Gün Savaşı’ndan sonra Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatma amacına hizmet eden bir kavram haline geldi. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalmasını, Filistin kimliğini ve kültürünü yaşatmasını, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yöntemlerle işgale direnip alternatif yapılar kurmasını ifade ediyor. Bu kavram, aynı zamanda Filistin’de zeytin ağaçları ve hamile köylü kadınlar ile temsil ediliyor.