“Kurşun Yağmuru Eşine Gönderildi!”

KAĞITHANE’DE SİLAHLI SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİ

Kağıthane’de arka arkaya iki silahlı saldırı olayının yaşandığı bildirildi. İlk saldırı, Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kasklı bir kişi kuyumcuya ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarken, ertesi gün kuyumcunun önüne gelen bir şahıs, motosiklete binen iş yeri sahibi Duygu G. ile B.K. isimli kadına ateş açtı. Bu saldırıda B.K. yaralanırken, Duygu G. saldırıdan yara almadan kurtuldu.

UYUŞTURUCU İLE İLGİLİ YENİ BİR GELİŞME

Saldırılarla ilgili araştırma yapan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve şüphelilerin kaldıkları evi belirledi. Polis tarafından eve düzenlenen operasyonda, 14 yaşındaki M.K. ve A.D. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1,195 gram marihuanna, 560 gram toz kokain, 3 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjörler ve fişek ele geçirildi.

UYUŞTURUCU PİYASA DEĞERİ BÜYÜK

Gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheliler, ele geçirilen uyuşturucuyla birlikte emniyete götürüldü. Uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık olarak 3 milyon lira olduğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında “Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma”, “Mala zarar verme” ve “Kasten yaralama” suçlarından adli işlemler başlatıldı. 14 yaşındaki şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsine alındı.

SALDIRININ ARKA PLANI ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan, kuyumcu dükkanının geçtiğimiz aylarda 3 kez daha kurşunlandığı ve buküçük olayda yer alan 8 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Saldırıların, kuyumculuk yapan kadının boşanmak istediği eşi Özkan G. tarafından tetikçi tutularak gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Özkan G.’nin saldırı talimatını vermek üzere yurt dışında olduğu bilgisi elde edildi.

ŞÜPHELİLERDEN ŞAŞIRTICI İFADELER

Şüphelilerin ilk ifadelerinde Özkan G.’nin kendilerine “Evinizi beyaz eşya alarak dizeceğim, sizi yurt dışına çıkaracağım” şeklinde sözler söylediği öğrenildi. Kuyumcunun iş yerinin kepengine çok sayıda kurşun isabet etmesi, saldırının ciddiyetini gözler önüne serdi.