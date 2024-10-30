Kürt Kardeşimize Çağrı: Eli Sımsıkı Tutuş!

ERDOĞAN’DAN BAHÇELİ’YE DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan hakkında yaptığı çağrıya yönelik olarak “Cesur çıkışıyla istikamet çizdi.” ifadesini kullandı. Bahçeli’nin çağrısıyla birlikte tarihi bir fırsat penceresinin açıldığını belirten Erdoğan, “MHP Genel Başkanı’nın son çağrılarını bu çerçevede okuyanlar önümüze açılan tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır.” dedi.

MUHATABIMIZ YURTTAŞLARIMIZDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buna karşılık ülkenin ve milletin ortak çıkarları yerine kendi şahsi gündemlerinin peşinde olanlar her zamanki gibi tutarsızlık ve boş laf bataklığında çırpınmayı sürdürmektedir. Bizim muhatabımız milletimizdir.” şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e de teşekkür eden Erdoğan, “AK Parti olarak kurulduğumuz andan itibaren hep söylediğimi ‘Devlet herkesin devleti olmalı, herkesi eşit kucaklamalı’ siyasetimizi 23 yıllık gecikmeyle de açık yüreklilikle dile getirdiği ve kardeşliğe katkı sağladığı için sayın Özel’i tebrik ediyorum.” dedi.

ŞEHİTLERİMİZE SAYGI

Erdoğan, yapmış olduğu konuşmada, tüm misafirleri ve ekranları başında kendilerini takip eden vatandaşları selamladı. Şu karşılıksız sevdanız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbinin muhabbetimizi, yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, dün Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü coşku ile kutladıklarını hatırlatarak, “Bayram sevincimizi paylaşan herkese buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Tüm şehitlerimizi, yiğit gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum.” diye konuştu.

TUSAŞ’A YÖNELİK SALDIRILAR

Erdoğan, geçen hafta TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı ve bu saldırıda şehit olan kardeşlerimize rahmet diledi. “Dün TUSAŞ’ı ziyaret ettik, çalışanlarla kucaklaşıp taziye ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. T625 GÖKBEY’in ilkini törenle Jandarma’ya teslim ettik.” dedi. Yıl sonundan önce 20 adet daha GÖKBEY teslimâtı yapılacağını aktardı.

CUMHURİYETİN TEMELİ

Cumhuriyetin, TBMM çatısı altında milletin temsilcilerinin onayı ile şekillendiğini belirten Erdoğan, Cumhuriyetin belli bir şahsın, zümrenin ya da etnik kökenin değil, tüm Türkiye’nin Cumhuriyeti olduğunu vurguladı. “Cumhuriyet hepimizin eseridir. Bu cumhuriyet 85 milyonun tamamının eseridir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, geçmişteki sorunların Cumhuriyet arkasına saklanarak zulmedenlerden kaynaklandığını da sözlerine ekledi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin sıradan bir devlet olmadığını ve millet olarak tarih sahnesinde yeniden yer aldıklarını söyledi. 29 Ekim’in tarihin kritik bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, “Biz 29 Ekim 1923’te ilk defa tarih sahnesine çıkmadık, sahneye yeniden çıkmış bir milletiz.” dedi.

KARDEŞLİK PAYDAŞLIĞI

Erdoğan, Türk ve Kürt kardeşliğini büyütmek adına attıkları adımları da aktardı. Ayrıca, “Kardeşlik hukukundan ayrılmadık. Türkiye’nin ve milletimizin aydınlık geleceği için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaktan geri durmadık.” ifadesini kullandı. Ayrıca, tüm vatandaşların özgürlükleri için mücadele ettiklerini belirterek, özellikle Kürt kardeşlerin onuru için verdikleri mücadeleyi ön plana çıkardı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ÇAĞRISI VE CUMHURBAŞKANI’NIN YANITI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’in çağrılarına da yanıt verdi. “AK Parti olarak kurulduğumuz andan itibaren söylemiş olduğumuz gibi, devlet herkesin devleti olmalı.” dedikten sonra, CHP’nin liderliğinde doğru yerde durulacağını ve kardeşliğin safında yer alacağına yürekten inandığını ifade etti. Erdoğan, “Kürt kardeşlerimiz 40 yıldır bölücü örgüt üzerinden sahnelenen oyunu görmektedir.” diyerek birlik ve kardeşlik anlayışını vurguladı.

BİRLİKTE BÜYÜME ÇAĞRISI

Sonuç olarak, Erdoğan, “Gel Türkiye yüzyılını birlikte inşa edelim.” mesajını verdi. “Bu cumhuriyet benim olduğu kadar senin de cumhuriyetin.” diyerek, tüm milletin bir arada olması gerektiğini belirtti. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin terör konusundaki çağrısını da dikkate alarak, “Hodri meydan, buna varız.” dedi.