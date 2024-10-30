Kürt Kardeşlerimize Eli Sımsıkı Tutma Çağrısı

ERDOĞAN’DAN BAHÇELİ’YE ÖVGÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan hakkında yaptığı çağrı ile ilgili “Cesur çıkışıyla istikamet çizdi.” dedi. Erdoğan, Bahçeli’nin bu çağrısının tarihi bir fırsat penceresi açtığını ifade ederek, “MHP Genel Başkanı’nın son çağrılarını bu çerçevede okuyanlar önümüze açılan tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır.” diye konuştu.

MUHATABIMIZ MİLLETİMİZ

Erdoğan, muhataplarının her zaman millet olduğunu belirtti. “Buna karşılık ülkenin ve milletin ortak çıkarları yerine kendi şahsi gündemlerinin peşinde olanlar her zamanki gibi tutarsızlık ve boş laf bataklığında çırpınmayı sürdürmektedir. Bizim muhatabımız milletimizdir.” ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİNE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e de teşekkür etti. Erdoğan, “AK Parti olarak kurulduğumuz andan itibaren hep söylediğimi ‘Devlet herkesin devleti olmalı, herkesi eşit kucaklamalı’ siyasetimizi 23 yıllık gecikmeyle de açık yüreklilikle dile getirdiği ve kardeşliğe katkı sağladığı için sayın Özel’i tebrik ediyorum.” dedi. Erdoğan, “CHP’nin doğru yerde duracağına kardeşliğin safında yer alacağına yürekten inanmak istiyorum.” ifadesine yer verdi.

CUMHURİYETİN ANLAM VE ÖNEMİ

Cumhuriyetin, TBMM çatısı altında milletin temsilcileri onayı ile vücut bulduğunu belirten Erdoğan, bu dönemin sadece bir şahsın temsil etmediğini, halkın tamamının cumhuriyeti olduğunu vurguladı. “Cumhuriyet hepimizin eseridir, bu topraklarda kimsenin cumhuriyet ile bir problemi yoktur.” dedi. Erdoğan, geçmişteki sorunların ayrımcılıkla kaynaklandığını belirtip, “Milletimiz tüm olumsuzluklara rağmen hem cumhuriyet fikrine hem de meclise sımsıkı sahip çıkmıştır. Cumhuriyetimiz dimdik ayaktadır.” dedi.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın devlet gücünü artırdığını ve terörle mücadelede büyük ilerlemeler kaydettiklerini ifade etti. “Milletimize yeni müjdelerimiz olacaktır.” diyerek, güvenlik alanındaki gelişmeleri devam ettireceklerini vurguladı. Erdoğan, “Bizim Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki bölücü örgüte ve terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur.” diyerek net bir tutum sergiledi.

KARDEŞLİK VURGUSU

Erdoğan, Türk ile Kürt’ün kardeşliğini büyütmek için ne gerekiyorsa denediklerini ifade etti. “Kardeşliğimizi biz hep birlikte savunduk.” diyen Erdoğan, geçmişin yaralarını birlikte saracaklarına inandığını belirtti. “Bu ülkede dindarlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılıyordu. Ayrımcılığa son verdik.” diyerek, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.

BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin.” şeklindeki sözlerini hatırlatan Erdoğan, bu durumu cesurca karşılıyorum. Bahçeli’nin bu yaklaşımının önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.