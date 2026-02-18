Kurtulmuş Raporun İçeriğini Açıkladı Terörsüz Türkiye Süreci Başladı

GÖZLER MECLİS KOMİSYONUNDA

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde kurulan komisyonun ortak raporu gözler önüne serildi. Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, başkanlığını Numan Kurtulmuş’un yaptığı 21’inci toplantısını gerçekleştirerek son kez bir araya geldi. Kurtulmuş, katılımcılara raporla ilgili detaylar sundu. Raporun yedi bölümden oluştuğunu belirten Kurtulmuş, ilk bölümde komisyonun faaliyetlerine, ikinci bölümde temel hedeflerine, üçüncü bölümde Türk-Kürt kardeşliği tarihine, dördüncü bölümde dinlenen şahısların analizlerine, beşinci bölümde PKK’nın kendini feshetme sürecine, altıncı bölümde sürece dair yasal düzenleme önerilerine ve son bölümde ise demokratikleşme önerilerine yer verildiğini ifade etti.

RAPORUN KAPSAMI

Kurtulmuş, raporun özetini aktarırken, “88 saat çalışma yapıldı. 4 bin 199 sayfa tutanak tutuldu” diyerek komisyonun kapsamlı bir çalışma yürüttüğüne dikkat çekti. “Terör meselesinde tarihi bir dönemden geçiyoruz. Barış ve huzurun sağlanması tarihi bir sorumluluktur” dedi. Raporun, PKK’nın kendini feshetmesine dair yasal düzenlemeleri içerdiğini söylerken, toplumsal birlik ve kardeşliğe yönelik her türlü adımın desteklendiğinin altını çizdi. “Milletimiz dağılma ve parçalanmayı durduracak” ifadesiyle, Meclis’in bu konuda kararlılıkla hareket ettiğini vurguladı.

HUKUKSAL YAKLAŞIM

Kurtulmuş, raporun af mahiyetinde olmadığını vurguladı. Komisyonun, toplumsal huzur ve güvenliği tehdit eden terör eylemlerinin sona erdirilmesine yönelik iradesinin rapor haline getirildiğini bildirdi. “Yaptığımız çalışmalar, gelinen aşamayla sınırlı ve tamamlanmış bir süreç olarak değerlendirilemez” diye ekledi. Raporun bu aşamada bir son olmadığını, alınacak kararlı adımlar açısından önemli bir mihenk taşı olduğunu belirtti.

ANAYASA DÜZENİNE İHTİYAÇ

Raporun içerdiği düzenlemelere ek olarak, daha demokratik, sivil, özgürlükçü ve kapsayıcı bir anayasaya duyulan ihtiyaçtan da bahsetti. Kurtulmuş, yeni bir anayasa hazırlamanın komisyondan ziyade ülke için ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

ÇALIŞMALARIN DETAYLARI

Rapor 60 sayfa ve yedi bölümden oluşuyor. İlk dört bölümde Terörsüz Türkiye sürecinin kronolojik gelişimi ele alınıyor. Beşinci, altıncı ve yedinci bölümlerde ise atılması gereken adımlar ve öneriler belirleniyor. Beşinci bölümde örgütün feshi ve silah bırakma süreci üzerinde durulurken, iç ve dış güvenlik unsurlarının PKK’nın silah bırakmasına dair teyit mekanizmasına sahip olması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca, düzenlemelerin duruma göre geçici olması gerektiği ve af algısının yaratılmaması gerektiği vurgulanıyor.

YASAL DÜZENLEMELER VE ÇAĞRI

Altıncı bölümde yasal düzenleme önerileri yer alıyor. Örgütün silah bırakma süreci, örgüt üyelerinin hukuki durumu ve toplumsal entegrasyon adımları raporda yer buluyor. Yasal güvence sağlanması hususuna da dikkat çekiliyor. Yedinci bölümde ise uluslararası mahkemelerin kararlarına uyulması yönünde bir çağrı yapılıyor. Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılmasına atıfta bulunuluyor. Rapor ayrıca, şiddet içermeyen eylemlerin terör tanımı dışına çıkarılması gerektiğini belirtiyor ve Terörle Mücadele Kanunu’nun yeniden tanımlanması gerektiğini ifade ediyor.

UMUT HAKKI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Rapor, umut hakkı ibaresini içermiyor. “Umut hakkı” terimi, ceza hukukunda mahkumiyeti sona erdirme hakkını ifade ediyor. İfade, belirli koşullar altında mahkumların yeniden topluma kazandırılmasını ve şartlı olarak serbest bırakılma potansiyelini içeriyor. Mahkumun pişmanlık göstermesi ve iyi hal gibi unsurlar, bu hakkın tesis edilmesinde etkili oluyor.