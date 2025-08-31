Kurulu Güç 120 Bin 163 Megavat

ELEKTRİK KURULU GÜCÜNDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Elektrik kurulu gücünde yaşanan artış sürerken, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam içindeki payı da sürekli yükseliyor. Toplam elektrik kurulu gücü 120 bin 163 megavata ulaşırken, bunun yüzde 61,1’ini oluşturan 73 bin 477 megavatlık bölüm, yenilenebilir enerji tarafından sağlanıyor.

YENİLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAKİ PAYLAR

Yenilenebilir enerji içerisindeki hidroelektrik kaynakların payı 32 bin 289 megavat ile yüzde 26,9, güneş enerjisi 23 bin 423 megavat ile yüzde 19,5, rüzgar enerjisi ise 13 bin 695 megavat ile yüzde 11,4 seviyesinde kaydedildi. Biyokütlenin payı 2 bin 337 megavat ile yüzde 1,9, jeotermalin payı ise bin 734 megavat ile yüzde 1,4 oldu.

RÜZGAR VE GÜNEŞ KAYNAKLARININ PAYI

Rüzgar ve güneş enerji kaynaklarının toplam kurulu gücü, 37 bin 118 megavata ulaştı. Bu iki kaynağın toplam kurulu güç içindeki oranı yüzde 30,9 olarak belirlendi.

YERLİ KAYNAKLARIN PAYI

Temmuz ayı itibarıyla toplam elektrik kurulu gücünün yerli kaynaklardan oluşan kısmı yüzde 70,7 olarak belirtildi. Toplam kurulu gücün 84 bin 959 megavatı, yerli enerji kaynakları ile karşılanıyor.