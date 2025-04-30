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KURULUŞ OSMAN DiziSinde DeğiŞiklik YaŞandı

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REYTİNG REKORTMENİ KURULUŞ OSMAN’IN YENİ BÖLÜMÜ

Çarşamba akşamları izleyicilerin büyük ilgi gösterdiği Kuruluş Osman dizisi, yeni bölümüyle gerilim dolu sahneler sunarak herkesin dikkatini üstüne çekti. ATV ekranlarında yayınlanan bu yapım, izlenme rekorları kırmaya devam ediyor ve son bölümde sürpriz bir gelişme meydana geldi.

SOFİA KARAKTERİ İLE YENİ BİR SÜRPRİZ

Özge Törer ve Burak Özçivit ikilisini bir araya getiren Kuruluş Osman’da, izleyenleri heyecanlandıran Sofia karakterinin gelişi gündeme geldi. Güzel oyuncu Alma Terziç’in canlandırdığı bu karakterin daha önce diziden çıkacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bu durum, izleyiciler için yeni bir merak konusu olmaya devam ediyor.

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