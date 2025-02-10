Kurye, Dehşet Dolu Anları Anlattı

OLAYIN GERÇEĞİ

İşlem Şubat’ın 8’inde, saat 16.00 civarında Çamşeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Trafikte bulunan 34 EH 6467 plakalı otomobilin sürücüsü Vedat Kızıl ile 34 KYG 127 plakalı motosikletli kurye F.F. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışma büyüyünce, motosikletli kurye, otomobilin sağ aynasını kırdı. Otomobil sürücüsü duruma kızarak aracını kurye F.F.’ye doğru sürdü.

SONUÇLAR VE YARALAR

Çarpmanın etkisiyle motosikletli kurye F.F., öndeki çekici ile Vedat Kızıl’ın aracı arasında sıkışarak ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KURYE NELER YAŞADI

Motosikletli kurye F.F., sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ve vücudunda kırıkların bulunduğunu bildirdi. Olayı “vahşet” olarak tanımlayan F.F., yaşanan tartışma sonrası böyle bir durumun olmaması gerektiğini dile getirdi. F.F., ayrıca olay sonrası akciğerinin söndüğünü ve karaciğerinde kanama yaşadığını aktardı.