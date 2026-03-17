Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Görevden Uzaklaştırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Kuşadası Belediyesi ile ilgili olarak tanık ve mağdur beyanları, şüpheli ifadeleri, HTS kayıtları, MASAK raporları ve banka hesap hareketleri titizlikle incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda, Ömer Günel’in “rüşvet” ve “irtikap” suçlarını işlediği tespit edildi.

ÖMER GÜNEL GÖZALTINA ALINDI

13 Mart tarihinde Aydın, İzmir ve Antalya illerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, Ömer Günel’in yanında İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı ve iş insanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal da gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra savcılığa sevk edildi. Ömer Günel, Mustafa Burak Gündeş, Meral Celep, Ferdi Zenginoğlu ve Hüseyin Kabasakal tutuklanırken, Ahmet Taşkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ömer Günel’in cezaevine gönderilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı, kendisini görevden uzaklaştırdığını açıkladı. Bakanlık, “Aydın ili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hakkında ‘Rüşvet Almak’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.03.2026 tarihli kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır” şeklinde ifadelerde bulundu.