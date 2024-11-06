Kuşburnu Hasadı Bayburt’ta Başladı

KUŞBURNU HASADI BAŞLADI

Bayburt’ta çiftçiler, ‘doğal vitamin deposu’ olarak bilinen kuşburnunu hasat ederek sofralara ulaşma sürecine başladı. Yörede yaşayan halk, dikenli ağaçlardan topladıkları bu meyveleri, kış aylarında tüketmek amacıyla tatlı çorba, reçel ve meyve suyu gibi ürünlere dönüştürüyor. Kentin yüksek bölgelerinde yetişen kuşburnuları, olgunlaşarak hasat dönemine girdi.

KUŞBURNU TOPLAMA SÜRECİ

Kabaçayır köyünde yaşayanlar, bu doğal meyveleri tek tek elle toplama işlemi gerçekleştiriyor. C vitamini açısından oldukça zengin olan kuşburnu meyveleri, toplandıktan sonra evlerde çürükleri ayıklanıyor ve sapları temizleniyor. Zor şartlarda toplanan bu meyve, kış aylarında tüketilmek üzere tatlı çorba, reçel ve meyve suyu şeklinde hazırlanıyor. Ayrıca, kuşburnunun kurusundan çay, marmelat ve pestil de üretiliyor.

Kuşburnu toplayan Ersoy Oluç, “Kuşburnu, C vitamini deposu, dağlarımızda bolca bulunmakta. Ekim-kasım aylarında kuşburnu sezonu. Bilenler geliyor, gurbetçiler geliyorlar, dağlardan topluyorlar. Gelemeyenler istiyorlar. Biz toplayıp eşimize, dostumuza gönderiyoruz. Talep fazla olunca bunun satışını da yapıyoruz. Ekim-kasım aylarında Bayburt dağlarında bolca kuşburnu toplayan insanlara rastlamanız mümkün. Bunun çorbası, marmelatı, içeceği yapılıyor. Özellikle Ramazan ayında tüketimi fazla oluyor. Vitamin değeri fazla” diye söylüyor.