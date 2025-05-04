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Kütahya’da Bir Deprem Daha Oldu!

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Kütahya’da Deprem Fırtınası Süreci

Kütahya, 21 Nisan tarihinden bu yana yoğun bir deprem fırtınası içerisinde kalıyor. Gece saat 02:53’te meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, insanlar üzerinde korku yarattı.

Depremlerin Merkez Üssü Simav

AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre, Kütahya’nın Simav ilçesi, depremlerin merkez üssü olmaya devam ediyor. Gece saatinde gerçekleşen son deprem, çok sayıda kişiyi uykusundan uyandırdı.

Bölgedeki Depremlerin Büyüklükleri

Kütahya’da 19 Nisan’dan beri büyüklüğü 4 ve üstünde birçok deprem kaydedildi. Bu depremler arasında 21 Nisan’da 4.3, 25 Nisan’da 4.5 ve 4.6, 1 Mayıs’ta 4.2 ve 2 Mayıs’ta 4.2 büyüklüklerinde olanlar yer alıyor. Bunun yanı sıra 29 Nisan’da 00:24’te ve 05:50’de her biri 3.6 büyüklüğünde depremler de yaşandı. Bu durum, bölgedeki sismik aktivitenin artış gösterdiğini ortaya koyuyor.

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