Kütahya’da Lastiği Patlayan Araç Tarlaya Uçtu

KAZA YERİ VE OLAYIN SEBEBİ

Kaza, Kütahya ile Afyonkarahisar karayolunun 35’inci kilometresinde gerçekleşti. Lastiği patlayan 34 LKA 52 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü M.İ.’nin kontrolünü kaybetmesi sonrası yol kenarındaki tarlaya uçtu ve takla attı.

YARALILAR VE TEDAVİ SÜRECİ

Kazanın ardından M.İ. ile birlikte araçta bulunan T.İ., Ö.F.İ. ve A.İ. yaralanıyor. Olayı görenlerin yaptığı ihbar sonucunda sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıp tedavi sürecine alıyor.