Kütahya’da Servis Minibüsleri Çarpıştı

KAZA YERİ VE OLAYIN GELİŞİMİ

Kaza, Fuatpaşa Mahallesi 10’uncu Sokak’ta gerçekleşti. Öğrenci taşımayan A.A. yönetimindeki 43 S 0372 plakalı okul servis minibüsü, S.D. idaresindeki 43 S 0588 plakalı okul servis minibüsü ile çarpıştı. Kontrolün kaybolmasıyla S.D. sürücüsünün yönettiği minibüs, yol kenarında park etmiş olan iki otomobile çarptı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazanın sonucunda sürücü S.D., minibüste bulunan servis rehberi M.S. ve özel eğitim alan anaokulu öğrencileri K.K. (6), E.S.Z. (6), Y.U. (6), M.Y. (6) ve B.K. (6) yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar tarafından yakındaki bir sağlık ocağına taşındı. Burada ilk müdahaleleri yapılan 5 çocuk dahil toplam 7 yaralı, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.