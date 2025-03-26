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Kütahya’da Tüfekle Çifte Cinayet Tutuklaması

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ANLIK OLAY

Şüpheli Ali Osman Y., yaşadığı tartışma sonrasında eşi Havva Y.’yi evde vurduktan sonra, aynı tüfekle mahalle parkında Salih T.’ye ateş etti. Olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, yaptığı incelemelerde Salih T. ve Havva Y.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

ZANLI YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Ali Osman Y., polis tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Jandarmaya teslim edilen şüphelinin, Kütahya’daki jandarma işlemleri tamamlandı. Ardından adliyeye sevk edilen Zanlı Ali Osman Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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