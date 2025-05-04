Kütahya Gece 4 Büyüklüğünde Sallandı

Kütahya’da gece 02:53’te meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, 21 Nisan’dan beri devam eden deprem fırtınasına bir yenisini ekledi. Simav merkezli olan bu deprem, gece saatlerinde olmasına rağmen birçok kişiyi uykusundan uyandırdı.

BİR DİZİ DEPREM GÖRÜLDÜ

Son günlerde Simav ilçesinde kaç tane deprem yaşandığı merak ediliyor. 19 Nisan tarihinden bu yana, büyüklüğü 4 ve üzeri olan çok sayıda deprem kaydedildi. Bu deprem serisi içerisinde, 21 Nisan’da 4.3 büyüklüğünde, 25 Nisan’da 4.5 ve 4.6 büyüklüğünde iki deprem, 29 Nisan’da 00:24’te ve 05:50’de iki kere 3.6 büyüklüğünde deprem, 1 Mayıs’ta 4.2 büyüklüğünde ve 2 Mayıs’ta 4.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.