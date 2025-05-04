Kütahya Tekrar Sallandı!

Kütahya, 21 Nisan’dan bu yana devam eden deprem fırtınası sırasında, gece saat 02:53’te 4 büyüklüğünde bir deprem ile sarsıldı.

AFAD’ın verilerine göre, bu geceki deprem Simav merkezli meydana geldi ve birçok insanı uykusundan uyandırdı. Bu durum, Kütahya’da son zamanlarda meydana gelen depremlerle birlikte halkı endişelendirmeye devam ediyor.

Kütahya’da meydana gelen depremlerin sayısı oldukça fazla. 19 Nisan’dan itibaren Simav ilçesinde büyüklüğü 4 ve üzeri olan birçok deprem gerçekleşti. Bu depremlerin bazıları şunlardır: 21 Nisan’da 4.3, 25 Nisan’da 4.5 ve 4.6, 29 Nisan’da 00:24 ve 05:50’de 3.6, 1 Mayıs’ta 4.2 ve 2 Mayıs’ta 4.2 büyüklüğündeki depremler dikkat çekiyor.