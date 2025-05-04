Kütahya Yine Sallandı! Deprem Devam Ediyor

Kütahya’da Deprem Fırtınası Süreklilik Gösteriyor

DÜZENLİ DEPREMLERİN BİLGİSİ

21 Nisan tarihinden bu yana Kütahya, deprem fırtınasına maruz kalıyor. Gece saat 02:53’te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre, bu deprem kentin Simav ilçesinde gerçekleşti. Gece olmasına rağmen birçok kişi, depremin şiddetiyle uykusundan uyandı.

DEPREM TARİHLERİ VE BÜYÜKLÜKLERİ

Kütahya’nın Simav ilçesinde 19 Nisan’dan itibaren büyüklükleri 4 ve üzeri olan oldukça fazla sayıda deprem meydana geldi. Bu depremlerden bazıları şu şekilde sıralanıyor:

– 21 Nisan’da 4.3 büyüklüğünde,

– 25 Nisan’da 4.5 büyüklüğünde,

– 25 Nisan’da 4.6 büyüklüğünde,

– 29 Nisan’da 00:24’te 3.6 büyüklüğünde ve 05:50’de 3.6 büyüklüğünde,

– 1 Mayıs’ta 4.2 büyüklüğünde,

– 2 Mayıs’ta 4.2 büyüklüğünde.

Bu süreçte, depremlerin devam etmesi, bölgedeki durumun ciddiyetini artırıyor.