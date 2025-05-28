Kutlama Gelirleri Açıklandı

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI YENİKAPI’DA

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olmayı başaran Galatasaray, geçtiğimiz pazar Yenikapı Miting Alanı’nda “Champions Fest” adıyla büyük bir etkinlik gerçekleştirdi. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, etkinlikler hakkında basın mensuplarına bilgi verirken, hızlı bir şekilde hazırlık yaptıklarını belirtti. Yazgan, “Üzüldüğüm bir takım şeyler var. Dünyanın en kolay şeyi stadımızda, Başakşehir maçından sonra bir organizasyon yapmak. Biz, farklı bir şey yapmak istedik. Bence çok önemli bir cesaretti. Galatasaray’ı seven herkesin aidiyetini güçlü tutmamız gerekiyordu. Stada gelemeyen, ekonomik olarak zorlanan, kombine alacak imkanı olmayan, orijinal formayı alamayan ve içinde Galatasaray sevgisi barındıranlara ulaşma kaygımız vardı. Yüzbinlerce kişinin oraya gelmesinden ve bir kişinin bile burnu kanamadan gecenin tamamlanmasından dolayı memnunuz” şeklinde konuştu.

ETKİNLİKTEKİ AKSAYAN YÖNLER

Etkinlikte bazı sorunların yaşandığını ifade eden Yazgan, “Biz, 18 Mayıs akşamı şampiyon olduk. 19 Mayıs’ta Kemerburgaz’da bir organizasyon yaptık. Yenikapı’daki kutlama için İstanbul Valiliği’ne ilk yazımızı 20 Mayıs’ta yazdık. 21 Mayıs’ta düzenleyecek firma belli oldu. Üç gece alanda uyuduk. Yıllarca planlanan Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılış gününde yağmur yağdı ve birçok aksilik yaşandı. Bunu bir bahane olarak söylemiyorum. Taraftarımızı çok zor durumda bıraktık, yağmur altında kaldılar ama iyi niyetli bir şey ortaya koyduk. Dört günde olabilecek en iyi organizasyonu düzenlemeye gayret ettik. Eksiklerimiz tabii ki vardı. Ancak bugüne kadar denenmemiş bir şeyi yaptık. Meteoroloji bize gece 12.00’den sonra yağış beklendiğini söyledi. Yaklaşık 1500 adet dron ile yapacağımız gösterileri iptal etmek zorunda kaldık. Dron şovu, o gecenin en gösterişli işi olacaktı. İstanbul’un 4 noktasından daha 250’şer dron kaldıracaktık” dedi.

ÖNEMLİ GELİRLER ELDE EDİLDİ

Kutlamalarda GS Plus uygulamasındaki premium üyeliklerden yaklaşık 150 milyon TL gelir sağlandığını belirten Yazgan, alandaki GS Store satışından 25 milyon TL cironun yapıldığını ifade etti. Yazgan ayrıca, hafta sonu boyunca Türkiye genelindeki GS Store’larda yaklaşık 80 milyon TL’lik satış yaptıklarını açıkladı. Kutlamaların maliyetini 70 milyon TL olarak belirten Yazgan, elde edilen sponsorluk gelirlerinin maliyetin üzerini geçtiğini vurguladı.