Kutlama, Valilik Kararıyla İptal Edildi

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’ya 3-2 yenerek gümüş madalya elde etti. Dünya ikinciliğine ulaşan milli takım için kutlama planları yapılıyordu. Ancak Türkiye Voleybol Federasyonu, kutlamanın iptal edildiğini açıkladı. Federasyon, “Yarın gerçekleşmesi planlanan Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası İkinciliği Galataport Kutlama Etkinliği İstanbul Valiliği’nin almış olduğu eylem ve etkinlik yasağı nedeniyle iptal edilmiştir” dedi.

CHP’DEKİ GÜNCEL GELİŞMELER

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül tarihinde CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul kongresini iptal etmiş ve Özgür Çelik ile yönetimini görevden almıştı. Daha sonra Gürsel Tekin başkanlığındaki heyet, partinin İstanbul İl Başkanlığı’na ‘geçici kurul’ olarak atanmıştı. Tekin, görevi kabul edeceğini belirterek, 8 Eylül Pazartesi günü saat 12:00’de CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gideceğini duyurdu. CHP, bugün saat 23:00’te tüm İstanbulluları İstanbul İl Başkanlığı’na davet etti. CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından yapılan açıklamada, “Saraçhane ruhuyla direnecek; demokrasimizi kayyımlara teslim etmeyeceğiz” ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN YASAK KARARI

İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli bölgelerinde gösteri ve yürüyüşlerin, 7 Eylül saat 20:00’den 10 Eylül 23:59’a kadar yasaklandığını duyurdu. Bu yasak kararı, özellikle CHP’nin planladığı etkinlikleri etkileyebilir.