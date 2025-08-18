Kütüphane Kitabı 82 Yıl Sonra İade Edildi

82 YIL SONRA İADE EDİLEN KİTAP

ABD’nin Oregon’da bir birey, Frances Bruce Strain’ın yazdığı “Your Child, His Family, and Friends” isimli kitabı tam 82 yıl sonra geri verdi. Kitapla birlikte gönderilen mektupta, “Büyükannem artık cezasını ödeyemeyecek” ifadesi yer aldı. Mektubu kaleme alan kişi, kitabın aslında büyükannesi Maria del Socorro Aldrete Flores tarafından ödünç alındığını, o dönemde Meksiko City’ye taşınırken yanında götürüldüğünü aktardı. Kitap, yıllar sonra babasından kalan kutular arasında bulundu.

ÖDENMEMİŞ CEZA MİKTARI

San Antonio Kütüphanesi, 2021 yılında gecikme cezalarını kaldırmıştı. Ancak kitabın alındığı dönemde günlük ceza 3 sent olarak belirlenmişti. Bu hesaba göre, 82 yılın sonunda kitapla ilgili yaklaşık 900 dolarlık bir ceza çıkarken, enflasyona göre bu miktar 16 bin dolardan fazla olabiliyordu.

KÜTÜPHANEDE SERGİLENECEK

Yetkililer, iade edilen kitabın hala iyi durumda olduğunu belirtti ve ağustos ayı boyunca şehir kütüphanesinde sergileneceğini duyurdu. Sonrasında ise satışa çıkarılarak kütüphanenin yararına kullanılacak. 82 yıl uzun bir zaman dilimi olsa da, bu bir rekor değil. Guinness kayıtlarına göre en gecikmeli olarak iade edilen kitap, 1668 yılında Cambridge Üniversitesi’nden ödünç alınıp 288 yıl sonra geri verilen bir kitap.