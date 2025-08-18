Kütüphane Kitabı 82 Yıl Sonra İade Edildi

İADE EDİLEN KİTAP VE MEKTUP

ABD’nin Oregon eyaletinde bir kişi, 82 yıl önce ödünç alınan Frances Bruce Strain’in “Your Child, His Family, and Friends” adlı kitabını geri iade etti. Kitapla birlikte gönderilen mektupta, “Büyükannem artık cezasını ödeyemeyecek” ifadesine yer verildi. Mektubu yazan, kitabın aslında büyükannesi Maria del Socorro Aldrete Flores tarafından ödünç alındığını ve kendisinin de o dönemde Meksiko City’ye taşındığını belirtti. Kitap, yıllar sonra babasından kalan kutular arasında ortaya çıktı.

GECİKMELİ CEZALAR VE BORÇ

San Antonio Kütüphanesi, 2021 yılında gecikme cezalarını kaldırmıştı. Ancak kitabın alındığı dönemde günlük ceza ücreti 3 sentti. Bu hesaplamayla 82 yıl boyunca biriken borç yaklaşık 900 dolara çıkıyor. Enflasyona bağlı olarak ise bu miktarın 16 bin dolardan fazla olabileceği kaydedildi.

KÜTÜPHANEDE SERGİLENECEK

Yetkililer, kitabın hala oldukça iyi durumda olduğunu ve ağustos ayı boyunca şehir kütüphanesinde sergileneceğini açıkladı. Kitap daha sonra satışa çıkarılarak, kütüphane yararına kullanılacak. 82 yıl uzun bir süre olmasına rağmen, bu durum bir rekor değil. Guinness’e göre en gecikmeli iade, Cambridge Üniversitesi’nde ödünç alınan ve 288 yıl sonra geri teslim edilen bir kitapla ilişkilidir.