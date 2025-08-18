Kütüphaneden İade Edilen Kitap, 82 Yıl

KITAP İADESİ İLGİ ÇEKİYOR

ABD’nin Oregon eyaletinde bir birey, 82 yıl boyunca kayıp kalan Frances Bruce Strain’in kaleme aldığı “Your Child, His Family, and Friends” adlı eseri nihayet iade etti. İade edilen kitabın yanında bir mektup da bulunuyordu. Mektubun satırları arasında, “Büyükannem artık cezasını ödeyemeyecek” ifadesi yer aldı. Mektubu yazan kişi, eserin aslında büyükannesi Maria del Socorro Aldrete Flores tarafından alındığını, o dönemde Meksiko City’ye taşındığını vurguladı. Kitap, yıllar sonra babasından kalan eşyalar arasında bulundu.

San Antonio Kütüphanesi, 2021 yılında gecikme ceza sistemini kaldırmıştı. Ancak kitap alındığı tarihte günlük ceza 3 sentti. Yapılan hesaplamalara göre, 82 yılın sonunda ödenecek ceza miktarı yaklaşık 900 dolara tekabül ediyordu. Enflasyon göz önüne alındığında, gecikirken biriken borç 16 bin dolardan fazla olabiliyor.

GÖSTERİME AÇILACAK VE SATILACAK

Yetkililer, iade edilen kitabın hala iyi durumda olduğunu ve ağustos ayı boyunca şehir kütüphanesinde sergileneceğini aktardı. Kitap sergi süresinin ardından, kütüphanenin yararına satışa sunulacak. 82 yıl boyunca süren bu süreç uzun bir süre olsa da, Guinness’in verilerine göre en gecikmeli kitap iadesi, Cambridge Üniversitesi’nde 1668 yılında ödünç alınan bir kitabın 288 yıl sonra geri verilmesiyle kaydedildi.