Kütüphaneye 82 Yıl Sonra Kitap İade Edildi

82 YIL SONRA KİTAP İADESİ

ABD’nin Oregon eyaletinde bir kişi, Frances Bruce Strain’in “Your Child, His Family, and Friends” adlı eserini tam 82 yıl sonra iade etti. Kitapla birlikte yollanan mektupta “Büyükannem artık cezasını ödeyemeyecek” ifadesine yer verildi. Mektubu yazan kişi, kitabın aslında büyükannesi Maria del Socorro Aldrete Flores tarafından ödünç alındığını ve Meksiko City’ye taşınırken bu kitabı yanında götürdüğünü aktardı. Kitap, yıllar sonra babasından kalan eşyalar arasında bulundu.

CEZA BORCU VE HESAPLAMALAR

San Antonio Kütüphanesi, 2021’de gecikme cezalarını kaldırmış olsa da, kitabın alındığı dönemde günlük ceza 3 sent olarak uygulanıyordu. Bu hesaplamalarla birlikte 82 yıl içinde yaklaşık 900 dolarlık bir borç ortaya çıkıyor, enflasyona göre ise bu rakam 16 bin dolardan fazlasını buluyordu.

KÜTÜPHANEDE SERGİLENECEK

Yetkililer, iade edilen kitabın halen iyi bir durumda olduğunu ve ağustos ayı boyunca şehir kütüphanesinde sergileneceğini duyurdu. Ardından kitabın satışa çıkarılarak kütüphanenin yararına kullanılacağı belirtildi. 82 yıl uzun bir süre olsa da, bu durum bir rekor değil. Guinness kayıtlarına göre, en gecikmeli iade Cambridge Üniversitesi’nde 1668 yılında ödünç alınan ve 288 yıl sonra geri getirilen bir kitap ile kaydedilmiş durumda.