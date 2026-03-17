Kuyumcu Esnafı B.A. 50 Milyon TL İle Kayıplara Karıştı

DÖŞEMEALTI’NDA KUYUMCU DOLANDIRICILIĞI İDDİASI

Döşemealtı ilçesindeki Bahçeyaka Mahallesi’nde yer alan bir kuyumcu, B.A. adlı esnafın vatandaşlardan kar payı adı altında nakit ve ziynet eşyası toplamasının ardından kapılarını kapattı. Bugün sabah saatlerinde kuyumcuya giden vatandaşlar, iş yerinde gördükleri “Cenaze dolayısıyla kapalıyız” yazısıyla karşılaştı. B.A.’ya ulaşmaya çalışan ancak muvaffak olamayan vatandaşlar, dolandırıldıklarını düşünüp şikayette bulundu.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Yapılan şikayet üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle iş yerinin kapısı çilingir aracılığıyla açıldı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği arama sonucunda, dükkanda herhangi bir ziynet eşyası bulunamadı. Kar payı vaadiyle vatandaşlardan toplanan paranın ve eşyaların toplamda yaklaşık 50 milyon lira seviyelerinde olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili olarak resmi bir soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.