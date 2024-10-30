Kuzenini Bıçaklayarak Yaraladı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, dün gece saatlerinde Kavakpınar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Bursa’da yaşayan Duygu Şahin, akrabalarını ziyaret etmek için İstanbul’a geldi.

TARTIŞMA VE KAVGA ANLARI

Talip Y.’nin ailesinin yanında konaklamaya başlayan Şahin, kuzeni Talip Y. ile birlikte bir eğlence mekanına gitti. Eve döndüklerinde ise Talip Y. ile Duygu Şahin arasında bir tartışma başladı. Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahin, aldığı darbeler sonucunda bayıldı.

OLAY SONRASI GELİŞMELER

Talip Y., Şahin’i bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından yapılan ihbar sonucunda bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde yapıldı ve ardından Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.