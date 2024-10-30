More
Gündem

Kuzenini Bıçaklayarak Yaraladı

kuzenini-bicaklayarak-yaraladi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, dün gece saatlerinde Kavakpınar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Bursa’da yaşayan Duygu Şahin, akrabalarını ziyaret etmek için İstanbul’a geldi.

TARTIŞMA VE KAVGA ANLARI

Talip Y.’nin ailesinin yanında konaklamaya başlayan Şahin, kuzeni Talip Y. ile birlikte bir eğlence mekanına gitti. Eve döndüklerinde ise Talip Y. ile Duygu Şahin arasında bir tartışma başladı. Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahin, aldığı darbeler sonucunda bayıldı.

OLAY SONRASI GELİŞMELER

Talip Y., Şahin’i bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından yapılan ihbar sonucunda bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde yapıldı ve ardından Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Dün Gece Deprem Bilgileri Ve Sonuçları Dün Gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de Deprem Oldu Mu? Dün Gece Ege Denizi’nde Deprem Olmuştu Dün Gece Deprem Nerede...

Dün gece Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'de depremler meydana geldi. 31 Ekim'de nerede ve ne büyüklükte olduklarıyla ilgili gelişmeler merak ediliyor.
Flaş

“Futbolun Parlayan Yıldızı”

Yağmur Tanrısevsin, Paris'te gerçekleşen dünya genelinde prestijli futbol etkinliklerinden Ballon d’Or'a katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.