Kuzey Gezer Setin Neşe Kaynağı

DİZİNİN YETENEKLİ ÇOCUK OYUNCUSU

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’in Deniz karakterine hayat veren Kuzey Gezer, performansıyla göz dolduruyor. Gezer, sadece 5 yaşında olmasına rağmen sergilediği yetenekle dikkatleri üzerine çekiyor. AyNa Yapım imzasıyla ekrana gelen Uzak Şehir’de, sevimli tavırlarıyla izleyici ilgisini yakalayan Gezer, dizinin oyuncu kadrosuyla da uyumlu bir performans sergiliyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kuzey Gezer’in tatlılığı ve oyunculuğu, sosyal medyada da geniş yankı buluyor. Minik oyuncunun, dizi ekibiyle birlikte kaydedilen eğlenceli anları, binlerce beğeni alarak gündem oluyor. İzleyiciler, Gezer’in set arkasındaki neşeli haliyle de büyük bir beğeni topluyor.

EKOYUNCULARLA YAKIN DOSTLUK

Uzak Şehir’in başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, minik Kuzey ile oldukça samimi bir ilişki kuruyor. Ünlü isimler, Kuzey’i öpmekten bir türlü vazgeçemiyor. Gezer, set arkasındaki sevimli halleriyle ekip arkadaşlarına mutluluk ulaştırıyor. Uzak Şehir, her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşuyor.