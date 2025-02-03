Kuzey Kore’den ABD’ye ‘Haydut Devlet’ Tepkisi

KÜBA KÜLTÜREL TEPKİLERİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kuzey Kore hakkında “haydut devlet” ifadesini kullandığı bir basın röportajında, Pyongyang yönetiminden sert bir yanıt aldı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Rubio’nun sözlerinin “saçma” olduğunu belirterek, “ABD dışişleri bakanının imajımızı zedelemek amacıyla sarf ettiği düşmanca sözleri, egemenliğe saygı ve başkalarının iç işlerine karışmama ilkelerine dayanan uluslararası hukuka tamamen aykırı ve ağır bir siyasi provokasyon olarak değerlendiriyoruz. Bu durumu şiddetle kınıyor ve reddediyoruz” şeklindeki ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.

Açıklamada, Rubio’nun siyasi görüşleri ve ABD’nin Kuzey Kore’ye yönelik duyduğu nefret nedeniyle bu tür ifadelerin beklenmedik olmadığı vurgulandı. Ayrıca, “Rubio’nun Kuzey Kore hakkında olumlu bir değerlendirme yapması daha şaşırtıcı olurdu” denildi.