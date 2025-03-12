kuzey-kore-den-abd-ye-sert-tepki

KUZEY KORE’DEN İLK TEPKİ

Güney Kore ordusuna ait 2 KF-16 savaş uçağının yanlışlıkla bir yerleşim bölgesini bombalaması olayına Kuzey Kore’den ilk tepki geldi. Resmi Kuzey Kore medyasında yapılan açıklamada, kazanın ABD ve Güney Kore’nin gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikat sırasında meydana geldiği belirtildi. “Kukla devlete ait 2 savaş uçağı, ABD ile ortak olarak yapılan geniş çaplı bir gerçek atış tatbikatı sırasında sivil bir köyü hedef alarak eşi benzeri görülmemiş bir eş zamanlı bombalama gerçekleştirdi” denildi. Kazanın bu tür tatbikatların tehlikelerini gözler önüne serdiği vurgulandı. Açıklamada, “Bombalar biraz daha kuzeye atılsaydı ve sınırımızı geçseydi durumun nasıl gelişeceğini tahmin etmeye gerek yok” ifadesi yer aldı.

SAVAŞ RİSKİ ARTIYOR

ABD ve Güney Kore’nin nükleer silahların bulunduğu bir ateşkes bölgesindeki ortak tatbikatlarının savaş riskini artırdığı savunuldu. “Tesadüfi bir kıvılcımın Kore Yarımadası’nı, bölgeyi ve dünyayı yeni bir silahlı çatışmaya sürükleyebileceği düşüncesi hiçbir şekilde mantıksız değildir” şeklinde bir uyarı yapıldı. Ayrıca, yaşanan kazanın olası nükleer savaş riskinin varlığını ortaya koyduğu ifade edildi. “Bu olay, ABD ve müttefiklerinin tatbikatlarının iddia edildiği gibi Kore ve bölgede barış ve istikrarı sağlamayı hedefleyen eylemler değil, dünyanın ilk nükleer savaşına yol açabilecek tehlikeli faaliyetler olduğunu göstermiştir” denildi.

Açıklamada, ABD ve Güney Kore’nin Kore Yarımadası’ndaki askeri tatbikatları sürdürdükçe Kuzey Kore ve bölgenin barış ve güvenliğine yönelik tehdidin ortadan kalkmayacağı ifade edildi. “Düşmanın askeri manevralarını yakından izliyoruz. Beklenmedik bir gelişmeye karşı uyarıda bulunmadan acımasızca harekete geçeceğiz. O zaman bahanelere yer kalmayacak” şeklinde bir uyarıda bulunuldu. ABD ve Güney Kore’ye askeri tatbikatlarını durdurma çağrısı yapıldı. “ABD ve Güney Kore, ortak askeri tatbikatlarının son derece tehlikeli işaretlerini ciddiye almalı ve Kore Yarımadası’ndaki kötüleşen durumun nedeni olan nükleer savaş gösterisini derhal durdurmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

KAZA DETAYLARI

Güney Kore ordusuna ait 2 KF-16 savaş uçağı, ABD ile yapılan ortak bir tatbikat sırasında Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesine yanlışlıkla 8 adet MK-82 tipi bomba bırakmıştı. Kazanın sonucunda en az 29 kişinin yaralandığı ve birçok binanın hasar gördüğü bildirildi.